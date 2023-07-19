同連鎖快餐店公仔撞樣? Edan自家手機殼惹抄襲疑雲

男團MIRROR成員Edan近日力Sell自家品牌的手機殼，並以「全新圖案」作賣點，卻被指手機殼的卡通人物跟連鎖快餐店的人物「撞樣」，被嘲跟有前科的隊友Anson Lo睇齊！

下月將在亞博舉行兩場個人演唱會的Edan，連日來在社交網宣傳新歌《E先生愛人執照》，又上載自拍照，以「圖文不符」方式力Sell其新推出的自家品牌手機殼，其Icon圖案是一個戴cap帽、擁有一對大眼睛、有腳冇手的棉花公仔，非常可愛。

「設計上花足心思」 Edan透露今次設計概念：「現今世代人人機不離手，多款隨身電子用品除了實用外，更已成潮流的一部分，今次設計上亦花足心思，推出全新嘅圖案，延續品牌嘅風格和宗旨。」雖然他聲稱「全新設計」，但昨日有讀者爆料指其手機殼的圖案似曾相識，跟連鎖快餐店早年推出的人物Fry Kids近乎一模一樣，都是大眼、有腳冇手，被質疑是否向Fry Kids「致敬」！

其實MIRROR出道以來經常被指抄襲，過往其團徽、MV亦被指有偷橋之嫌。早前Anson Lo的時裝品牌「ALLOVER」Logo，亦被指跟韓國某時裝品牌相似度達99%。