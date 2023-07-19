娛樂

周揚青喜愛夜蒲 爭取時間護膚

周揚青（右）與友人於夜店玩得盡興。 周揚青（右）與友人於夜店玩得盡興。
周揚青（右）與友人於夜店玩得盡興。
台灣舞王羅志祥舊愛、內地網紅周揚青近日到韓國旅行，於社交網分享搭飛機的短片，見她在機上敷面膜，完全不介意他人目光。甫下機她到弘大拍片，穿上熱褲騷長腿於街上擺甫士，跟一般大學生冇分別。
之後她與友人到夜店跳辣身舞，「喜愛夜蒲」的戰鬥格引死Oppa，難怪她要爭取時間保養，以最佳狀態夜蒲。
周揚青於機上敷面膜。周揚青於機上敷面膜。
周揚青於機上敷面膜。
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