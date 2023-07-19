中娛星動：《乘風2023》賽果曝光 陳嘉樺大熱奪冠：我是S.H.E的Ella！

內地真人騷《乘風2023》一眾姐姐為成團再出道鬥個你死我活，前晚總決賽中，一直大熱的台灣女子組合S.H.E成員陳嘉樺（Ella）不負眾望奪冠，她獲獎時高喊一句話，令全場人感動不已！

《乘風2023》主打多名資深女星同台鬥出位，一眾姐姐討論度極高，參賽者包括賈靜雯、徐懷鈺、A-Lin（黃麗玲）、陳意涵、Ella與劉雅瑟等。前晚預錄總決賽「乘風之夜」的比賽結果曝光，一直被睇高一線的Ella奪冠企C位成團，亞軍是Amber（劉逸雲），季軍是來自日本的美依禮芽，隊長則是擅長主持的謝娜。其他成團女星還有A-Lin、賈靜雯、朱珠、芝芙、劉惜君、盧靖姍、龔琳娜。

沒讓好姊妹失望 Ella奪冠時開心高喊：「我是S.H.E的Ella！」她不忘感謝好姊妹任家萱（Selina）和田馥甄（Hebe），感動全場。之後她眼泛淚光，感性表示：「我就覺得很開心，我沒有讓她們失望，然後我也有做到我本來就會做的事情。」

其實早於5月，Ella赴馬來西亞出席活動時，被問參加《乘風2023》時，Selina和Hebe有否給予意見或鼓勵？她表示兩位好姊妹都在群組為她打氣。而早前Hebe被問Ella在節目的表現時，她說：「她在我心目中一定永遠是最棒的，是滿分的！」可見她們感情要好。