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鍾欣潼勤練瑜伽 博飲奶茶？
鍾欣潼獲讚健身動作標準。
英皇藝人鍾欣潼（阿嬌）自減肥成功後，不時晒靚相騷身材。回到45kg健美身段的她，顏值亦回到最美之時。阿嬌食得自律，亦積極Keep fit，昨日她於社交網晒出做普拉提瑜伽的相片，更搞笑留言：「健身房裏走一走，火鍋奶茶全都有。」相中見她大晒纖腰、腹肌，動作亦相當標準，有網民跪求她晒馬甲線。
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