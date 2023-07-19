娛樂

鍾欣潼勤練瑜伽 博飲奶茶？

鍾欣潼獲讚健身動作標準。 鍾欣潼獲讚健身動作標準。
鍾欣潼獲讚健身動作標準。
英皇藝人鍾欣潼（阿嬌）自減肥成功後，不時晒靚相騷身材。回到45kg健美身段的她，顏值亦回到最美之時。阿嬌食得自律，亦積極Keep fit，昨日她於社交網晒出做普拉提瑜伽的相片，更搞笑留言：「健身房裏走一走，火鍋奶茶全都有。」相中見她大晒纖腰、腹肌，動作亦相當標準，有網民跪求她晒馬甲線。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc