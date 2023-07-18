讚「天氣完美」激起民憤 Psy雨災開騷捱轟 捐錢補鑊

韓星Psy懶理當地暴雨成災，日前於韓國麗水舉行夏日濕身騷，事後還發文讚「天氣完美」而捱轟，最終刪文兼捐款賑災，望平息風波。至於擔任嘉賓的女歌手華莎則首度回應被指控公然淫亂罪一事。

曾憑神曲《江南Style》熱爆全球的Psy雖然後勁不繼，但每年暑假於韓國舉行多場濕身騷與眾同樂，依然爆滿。不過，繼去年演出被指嘥水捱轟後，今年卻因懶理當地暴雨成災而再惹爭議。災情已導致數十人死亡及多人失蹤，Psy無視相關部門發出暴雨警報，上周六移師麗水繼續舉行夏日騷《SUMMER SWAG 2023》，聚集逾3萬觀眾，有歌迷完場時，因現場混亂而撞傷腳，要入院縫針。

事後Psy上傳演出片段，發文表示：「所有觀眾、工作人員、嘉賓以及天氣，也很完美。」遭網民圍剿，指當地連日受暴雨影響，不少災民流離失所，甚至痛失家人，狠批Psy無視災情強行開騷，還敢說天氣完美，毫不體恤災民心情。Psy惹起爭議後已知衰刪文，改以留言說：「感謝大家」，再捐款約61萬港元賑災，希望平息風波！

華莎驚失聲多過被起訴 當晚擔任嘉賓的韓流歌手Rain爆肌冧粉絲，而女團MAMAMOO成員華莎與舞蹈員火辣熱舞掀高潮。華莎早前擔任大學祭嘉賓，身穿熱褲擘髀舔手指，又將手放下體，遭炮轟「19禁」舞姿低俗惡心，學生家長人權保護聯會已向警方舉報她犯了公然淫亂罪。華莎前日演出期間，首度回應或面臨被起訴一事：「感謝大家的關心，最近我喉嚨受傷，不能像以前一樣大嗌，很傷心，大家連我那份也一起尖叫吧。」她坦言比起被起訴，更擔心失聲，但仍樂觀表示：「踏上舞台前還很擔心，一上到台就唔記得晒，我哋一齊分享好運，獲得前進的力量吧！」

除了Psy之外，已交往8年的男星金宇彬與新敏娥各自捐款約61萬港元幫助災民，演歌人氣王林英雄、女星金慧秀及任時完同樣有捐款賑災。