暢所欲玄：如何看氣色

觀看氣色的方法各有不同，正是各師各法，有云：看氣色最宜在室內紙窗下，要被相者安神靜坐，與相者之距離約三、四尺左右，不可太近，近者反而難見也，或在被相者旁邊用放大鏡看之也無不可，室內的光線應略為暗一些，更容易見之，最忌在玻璃窗前而被日光所照。如若在晚上，要以油燈為佳，電燈、煤油燈等之光過強也，亦需要以白紙遮覆之，則百無一失矣。

亦有云：要看氣色最準，便是要早上起床後，不經洗面刷牙，要被相者寧神靜坐而觀之。凡遇陰雨、風暴、霜雪等壞天氣，以及其人在酒後、口角打架後、發脾氣後、性交後、運動後，都不宜觀看氣色。

但對於看氣色之精湛高手而言，不論在何時何地、任何光線、被相者心情如何、做過甚麼事，皆可觀其氣色定吉凶，更可以從照片，看其在照相時的氣色好壞，更厲害者，可以透過電視看到當中人物之氣色，以定其吉凶。當然，不論如何看氣色，並無一定之準則，但可以說，不可以受任何顏色的燈光所誤，比如在紅色的燈光下看氣色，其人必定面帶紅光，這便影響了準確程度。

玄學家伍立群