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龍門陣
張韶涵狀態十足與粉絲同行
正舉行巡迴演唱會的台灣歌手張韶涵，每場均座無虛席，可見號召力強勁。剛完成廈門站演出的她，於社交網發文感謝粉絲支持：「在你們的青春記憶中有我，我很榮幸，所以每次的舞台、演出、音樂作品，我都竭盡全力，用最飽滿的狀態呈現，以此感謝大家的一路陪伴。」
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