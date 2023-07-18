林莎元元一式兩份比高低

有「台版三上悠亞」之稱的台灣藝人林莎，早前跟同樣有着E Cup傲人上圍的「呆萌女神」元元（吳婕安）合體出寫真，向粉絲大派福利後，近日又再着上同款比堅尼，並於各自社交網盡騷飽滿身材，令粉絲選擇困難症發作，不知先看誰。