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林莎元元一式兩份比高低

林莎 林莎
林莎
有「台版三上悠亞」之稱的台灣藝人林莎，早前跟同樣有着E Cup傲人上圍的「呆萌女神」元元（吳婕安）合體出寫真，向粉絲大派福利後，近日又再着上同款比堅尼，並於各自社交網盡騷飽滿身材，令粉絲選擇困難症發作，不知先看誰。
吳婕安吳婕安
吳婕安
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