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龍門陣
曹佑寧王淨歐遊閃不停
影后王淨與台灣型男曹佑寧今年二月認愛，近日兩人去了歐洲旅行，首次在社交平台上載同框照放閃，其中一張照片是他們在鏡中的影像，王淨寫道：「又要告別一個城市了，這個旅程又漫長又短暫的，好複雜的心情。」而曹佑寧在社交網放了王淨的單人相，並以「小朋友」來形容女友，充滿寵愛味道。
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