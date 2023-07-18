曹佑寧王淨歐遊閃不停

影后王淨與台灣型男曹佑寧今年二月認愛，近日兩人去了歐洲旅行，首次在社交平台上載同框照放閃，其中一張照片是他們在鏡中的影像，王淨寫道：「又要告別一個城市了，這個旅程又漫長又短暫的，好複雜的心情。」而曹佑寧在社交網放了王淨的單人相，並以「小朋友」來形容女友，充滿寵愛味道。