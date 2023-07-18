白雲晒蜜桃臀 一閃即逝

近日「35E咪神」白雲到馬來西亞玩水，先後換上火辣紅及迷人pink水着，亦以Deep V裙仔落水，大晒好身材。有網友發現她突然刪除其中一張照片，而該相更展示其豐腴的蜜桃臀，未知白雲對哪方面有所不滿，不過亦有網友手快cap圖，不少粉絲還留言問對方可否happy share。