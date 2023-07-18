中娛星動：劉愷威陪囡囡睇瀑布 Baby帶囝囝遊倫敦 「濕平」食雪糕

女星Angelababy雖然已跟黃曉明離婚，但對兒子仍然愛護有加。她完成巴黎工作後，即帶兒子「小海綿」去倫敦行百貨公司及食雪糕。至於跟楊冪離婚的劉愷威，近日被拍得與女兒「小糯米」穿父女裝到尼亞加拉瀑布遊玩。

Baby平時工作忙碌，甚少時間陪伴兒子「小海綿」。早前她獲邀到法國巴黎出席品牌活動，適逢「小海綿」放暑假，兩母子即一齊出埠，實行寓工作於娛樂。兩人日前於倫敦一間百貨公司被網民捕獲，該網民表示當時被一名樣子超漂亮的女生吸引，很久都不能反應過來，再細望才發現是Baby。

照片中所見，穿着黑色上衣的Baby將太陽眼鏡掛在頭上，星味十足，而「小海綿」亦在場，穿白色Tee的他拿着雪糕邊行邊吃，相當可愛。Baby之後跟內地男星鄧超看溫布頓網球男單決賽，兩人都是《奔跑吧》的元老，但自從鄧超離開節目組後，已甚少跟Baby同框，事後鄧超在社交網開心分享跟Baby的合照。

「小糯米」長腿似阿媽 另邊廂，身在加拿大的劉愷威被拍得於加拿大尼亞加拉瀑布附近，身旁有一名小美女，就是其女兒「小糯米」。兩父女向來感情要好，女兒亦相當「黐身」。當日劉愷威打扮低調，全身都是黑色配搭，唯獨手上的黃色小手帶最搶眼，而「小糯米」則穿上哈哈笑圖案Tee，下身配以長牛仔褲，與父親穿上同系列鞋款，可謂「父女裝」出巡。而「小糯米」已長高不少，其「逆天長腿」似足媽媽楊冪。之前劉愷威曾指女兒性格開朗，相中的她拿着水樽，相當獨立。