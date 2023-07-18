黃泳嘉加國留學變「阿媽」 王敏慈郭珮文Keep熱度 殺入心水5強

今屆港姐賽果下月底揭盅，無綫昨日率先公布網民心水佳麗5強，大熱的王敏慈、郭珮文及莊子璇統統有份，而黃泳嘉則親自解開自稱「Single Mom」之謎！

《2023香港小姐競選》決賽將於8月27日舉行，無綫官網上周一展開「你最Like的心水佳麗」投票，昨午公布首周結果，頭5位不乏大熱佳麗，分別為「翻版范冰冰」王敏慈、「金髮蔡思貝」郭珮文、「嫩版蔡依林」莊子璇、陳曉彤及梁晶晶。

除了周婷因家中有事缺席，其餘16位佳麗上周出發到越南拍外景，昨日到當地特色景點稻田及磚房開工，當中胡睿涵、毛志琛與姜依宁因身形高挑被封「硬照三人組」。為助眾人增進感情，擔任特別嘉賓的黎諾懿出盡法寶，不時製造話題，莊子璇笑指諾懿無論鏡頭前後同樣搞笑：「佢成日講爛Gag，同埋叫我哋叫佢做諾仔。」眾人又分享諾懿的暖心行為，鄧凱文說：「佢好照顧佳麗，好似我跳舞好差，佢會鼓勵我要有自信。」毛志琛則說：「我有過敏，佢叫我問佢女助手拎藥，又叫女助手幫我搽。」

黎諾懿出術記名 諾懿首日拍攝已記熟佳麗的中、英文名字，獲封「記憶小王子」，他搞笑說：「其實係靠出貓不斷問人咋！難記嘅名我都交晒畀梁凱晴，我人生最怕記資訊嘢同人名，同埋佳麗啲英文名好深，又Zora又Eris又Lovelle，我平時叫開Mary咋嘛！」

至於在社交網自我介紹中自稱「Single Mom」的黃泳嘉解釋：「我唔知廣東話有冇呢句說話，喺加拿大有樣嘢叫『Mom Friend』，通常指好鍾意照顧人嘅朋友。我喺加拿大嗰時住寄宿學校，好照顧啲同學，佢哋個個都話我係媽咪，呢個只係Inside Joke。」又自爆其手袋是百寶袋，若佳麗有需要絕對幫到手，身份如同媽咪般。