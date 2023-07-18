「6位數字」做賀禮 李幸倪突襲粉絲婚宴 愈唱愈「急」

「實力唱將」李幸倪加盟英皇後密集式出歌，已推出第3首新歌的她，在8號風球高掛下仍「開工」，於深宵時分做直播吸粉絲。除跟粉絲網上互動外，早前她更以超性感造型突襲婚宴，以表演嘉賓身份獻唱兩首歌，變相以6位數字歌酬作賀禮。

李幸倪（Gin Lee）自年初成為英皇歌手後，僅7個月就推出3首新歌，更積極吸粉絲為年底及明年初的頒獎禮大獎鋪路，而昨日凌晨於颱風襲港時，她又開Live和歌迷傾偈及送禮物，不少粉絲留言大讚她有誠意：「逐個留言都睇，傾足2個鐘。」被封為「英皇寵粉狂人」的她，早前更盛裝出席粉絲的婚宴，連唱兩首新歌，更大搞氣氛，據知其商演價為6位數字，但今次純屬贈興式演出，形同以騷錢作賀禮大酬賓。

當日Gin Lee為令粉絲有十足驚喜，除悉心打扮以超低胸裝赴宴外，事前先和新娘溝通作部署，除走秘道外，更要忍受「人有三急」之苦，她謂：「新郎哥係我粉絲，我出場前要先匿埋保持神秘感，其實我一落車到酒店都已經好擔心被人發現，點知入到休息室等出場時，突然好想去廁所，但又怕畀人睇到我，咪索性唔去囉。」

如開迷你騷 當婚宴司儀以「特別嘉賓」介紹她登場時，除新郎露出「不敢置信」的O嘴表情外，全場賓客亦起哄，Gin Lee邊上台邊和賓客握手，十足舉行迷你演唱會一樣，當她獻唱《愛很簡單》及《單戀這件小事》期間，又揮手又飛吻，再問好：「大家好，我係Gin Lee李幸倪，首要恭喜一對新人。」緊接落台走近新郎問心情如何，當她聽見被讚「Gin Lee係香港唱得最好嘅其中一位女歌手」時，她即開心謂：「嗱，我覺得呢句說話係好公道嘅。」再祝福完一對新人後便功成身退，表現激動的她謂：「我好耐未去過婚宴，疫情後可以正常擺酒席係好開心嘅事，可以參與係好有意義嘅事。」