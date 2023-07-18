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傅穎難得返港 又靚咗
傅穎相約親友見面Chill吓。
前女子組合Cookies成員傅穎（Theresa）近年專注內地發展，近日難得有空檔，即返港快閃幾日，與家人及朋友見面。可能太耐冇返屋企，連愛貓亦認不出她，一臉「黑人問號」兼拒絕抱抱，令她相當無奈。她上載短片分享留港點滴，但網民「錯重點」，指38歲的她靚樣再進化，皮膚緊緻白滑，逆齡生長！
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