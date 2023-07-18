7月18日(二)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
07月18日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
蔡思貝贏周星馳「寵幸」
蔡思貝為自薦不惜拍攝「出浴片」，成功吸引周星馳畀Like。
無綫視后蔡思貝一直夢想做「星女郎」，甚至不惜「獻身」出重擊，自製1分鐘搞笑影片自我介紹，自薦演出《少林女足》！皇天不負有心人，前日她終得到回應，周星馳轉載她及另外3位「應徵者」的短片，並加上大大個Like手勢，看來蔡思貝與另外3女成功入圍四強，未知最終能否脫穎而出！
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230718-0718_00282_023/蔡思貝贏周星馳「寵幸」
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc