娛樂

蔡思貝贏周星馳「寵幸」

蔡思貝為自薦不惜拍攝「出浴片」，成功吸引周星馳畀Like。 蔡思貝為自薦不惜拍攝「出浴片」，成功吸引周星馳畀Like。
蔡思貝為自薦不惜拍攝「出浴片」，成功吸引周星馳畀Like。
無綫視后蔡思貝一直夢想做「星女郎」，甚至不惜「獻身」出重擊，自製1分鐘搞笑影片自我介紹，自薦演出《少林女足》！皇天不負有心人，前日她終得到回應，周星馳轉載她及另外3位「應徵者」的短片，並加上大大個Like手勢，看來蔡思貝與另外3女成功入圍四強，未知最終能否脫穎而出！
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