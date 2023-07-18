蔡思貝贏周星馳「寵幸」

無綫視后蔡思貝一直夢想做「星女郎」，甚至不惜「獻身」出重擊，自製1分鐘搞笑影片自我介紹，自薦演出《少林女足》！皇天不負有心人，前日她終得到回應，周星馳轉載她及另外3位「應徵者」的短片，並加上大大個Like手勢，看來蔡思貝與另外3女成功入圍四強，未知最終能否脫穎而出！