娛樂

陳凱琳1個月內幾Cup跳

陳凱琳上圍突然升Cup，非常有睇頭。 陳凱琳上圍突然升Cup，非常有睇頭。
陳凱琳上圍突然升Cup，非常有睇頭。
前港姐陳凱琳上月生日在社交網晒水着照贈興，不過其身形瘦削，胸部毫無睇頭。近日她又上載比堅尼照，見她穿上火紅色比堅尼，四肢依然纖幼，不過其上圍突然豐滿，一個月內連升兩Cup，她俯身玩直立板（Stand Up Paddle）時對鏡頭放電，身形弗爆加上萌爆表情，怎看也不似生了3個小朋友。
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