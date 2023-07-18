娛樂

劉溫馨晒水着 送走8號波

未知是否仍有小肚腩，劉溫馨側身曲腳影相。 未知是否仍有小肚腩，劉溫馨側身曲腳影相。
未知是否仍有小肚腩，劉溫馨側身曲腳影相。
天文台昨日凌晨掛8號風球，並於下午4時20分改掛3號強風信號。而女星劉溫馨趁「8號波」除下後，於社交網上載性感比堅尼照，大晒Big爆上圍，見她夾出3吋事業線，相當吸睛。早前她被指身材走樣，今次改以側身示人，又曲起腳遮肚腩，非常聰明。
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