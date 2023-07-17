票房遜預期 湯告魯斯新片難回本

由湯告魯斯（Tom Cruise）主演的《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）去年暑期上映時橫掃全球票房15億美元（約117億港元）而成為全年票房之冠。事隔1年，他以另一「招牌作」《職業特工隊：死亡清算上集》（Mission: Impossible- Dead Reckoning Part One）於暑假檔期上陣，結果開畫票房不似預期，令人大跌眼鏡！

《死》片於本月12日於北美開畫，預計上映5日票房收入將達7,800萬美元（約6億港元），除了比電影公司預計的9千萬美元（約7億港元）低之外，亦遠不及去年《壯》片開畫5日的1.76億美元（約14億港元）票房。由於《死》片的製作費接近3億美元（約23.43億港元），故電影公司要「回本」仍有一段距離！加上本周《死》片將被兩部新開畫的大片《Barbie芭比》（Barbie）及《奧本海默》（Oppenheimer）夾擊，其中《Barbie》更被外界睇好將踢走《死》片成為北美開畫票房冠軍。