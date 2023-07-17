自揭「臭」史 遺心理創傷 Joe Jonas出騷便急 邊唱邊瀨

正所謂「人有三急」，有時急起上嚟的確好難忍！美國著名兄弟班組合Jonas Brothers成員Joe Jonas就自爆曾在演出期間，忍不住在舞台上失禁。

Joe近日接受網台節目訪問，期間大爆自己的舞台「臭」事，表示有一次穿白衫白褲在台上與兄弟高歌時，突然間有便意導致「一褲都係」，認真尷尬！他指之後趁轉歌時秒衝入後台清理及更衣，覺得當時應該有觀眾目擊他的糗事。雖然已事過境遷，但他自言接受了很多治療才能克服該次經歷造成的心理創傷。

畀線索叫粉絲「重溫」 雖然是「世紀瘀事」，但Joe大方透露事件於4年前發生，並提示粉絲：「只要大家返去睇吓當時演唱會照片或影片，就會見到我本來一身白，突然換咗另一套衫褲，就係嗰場演出。」有網民翻查資料後，發現Joe於2019年5月曾以白衫白褲亮相《全德超級模特兒新秀大賽》（Germany's Next Top Model）決賽演出，估計這就是他口中的大「屎」件！

現年33歲的Joe多才多藝，是Jonas Brothers的主音、結他手、鼓手兼鋼琴手，早於2000年初已是組合成員，後來一度作單飛發展，另組搖滾樂隊DNCE，偶爾亦會再與兩位兄弟繼續出騷表演。其私生活亦備受關注，2008年他曾與天后Taylor Swift拍拖3個月，至2016年與神劇《權力遊戲》（Game of Thrones）的英國女星Sophie Turner拍拖，3年後拉埋天窗，Sophie於2020年7月為他誕下女兒Willa。