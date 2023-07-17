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陳綺貞爆喊 劉若英抱抱送暖
台灣「文藝天后」劉若英前晚在廣州開騷，邀得早前被舊愛炮轟是「雙面人」的陳綺貞擔任嘉賓。劉若英羨慕陳綺貞內外兼俱，自言若是男生會想保護她，希望與她演唱《魚》，並獻出人生第一次，拿起口風琴為她伴奏，令陳綺貞相當感動，一度喊到唱不下去。劉若英送上堅定擁抱，全場歌迷亦陪她一起唱完，場面感人。
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