陳綺貞爆喊 劉若英抱抱送暖

台灣「文藝天后」劉若英前晚在廣州開騷，邀得早前被舊愛炮轟是「雙面人」的陳綺貞擔任嘉賓。劉若英羨慕陳綺貞內外兼俱，自言若是男生會想保護她，希望與她演唱《魚》，並獻出人生第一次，拿起口風琴為她伴奏，令陳綺貞相當感動，一度喊到唱不下去。劉若英送上堅定擁抱，全場歌迷亦陪她一起唱完，場面感人。