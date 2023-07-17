藝人馬浚偉昨日出席活動時透露，再報讀了兩項碩士課程，笑言要追回昔日錯過的事情：「報咗神學碩士同教育碩士，都擔心時間安排，唔可以走堂㗎！」又自爆將於11月開騷：「今次好特別，除咗唱歌，仲有音樂同戲劇治療嘅元素，所以每場大約500個位，唔會太多人，會做10場。」