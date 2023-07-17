捲性醜聞後首見人 蔡徐坤消瘦開騷 哽咽向Fans道歉

內地頂流男星蔡徐坤上月捲入未成年性醜聞後，所有內地工作近乎停擺，除於綜藝節目《奔跑吧》泰國篇中「被消失」外，央視亦將其影片下架，合作品牌更紛紛割席，連廣州巡唱也要延期！不過「逃離」內地尚有生機，前晚他如期在新加坡舉行演唱會，亦是爆醜聞後首度公開面對群眾，但演出限制多多，更不准拍照及拍片。

多次鞠躬 身形明顯消瘦的他，一如以往載歌載舞，但及至演唱會尾聲，他開始情緒波動，拿着咪向Fans說：「抱歉，讓你們擔心！」並一度哽咽，台下Fans高聲鼓勵：「要開心，好好吃飯！」、「不要離開我們！」聽見窩心的打氣說話，他單手捂着心口多次深深鞠躬。

場外有Fans拉橫額應援，寫着「多大點事，一直在，一直愛」，大批網民認為「蔡粉」盲撐偶像「三觀有問題」。另外，有網民發現蔡徐坤在社交網點讚Fans在個唱中合唱生日歌的短片，似乎仍有心情關心Fans。