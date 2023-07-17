孤伶伶聽歌自愈 容祖兒獨居搣裙腳女標籤
天后容祖兒前晚在演唱會大賣感性，指疫情期間有家歸不得，令身為「裙腳女」的她大感難受。在最脆弱及想家時，她聽着自己的歌落淚，最終咬緊牙關，度過孤伶伶的日子。
容祖兒前晚假演藝學院舉行第3場演唱會，歌迷非常熱情，除了報以熱烈掌聲外，「嫁畀我」及「我娶你」等聲音更此起彼落，她笑言近日被歌迷狂炸其社交媒體，不停點歌：「唔唱好似大家過唔到人世咁，非常咁瘋癲。」
除了獻唱金曲外，祖兒又分享內心世界，提到疫情期間，自認是典型「裙腳女」的她坦言最難捱是不能回家：「我就算幾攰，只要見到家人，飲到碗湯就係叉電。但過去3年我搬咗出去住，租咗間屋，開頭以為好過癮、好自由，但慢慢就知味道，要重新學習生活智慧，要分配時間工作同做家務，好多時我會諗點先可以令到間屋有家嘅味道同溫暖。」她續指媽媽是個一絲不苟的人，對她無微不至，讓她可以有個舒服的環境工作：「我同自己講一定要堅持，最終好唔容易咁過去，見番我嘅家人，個人唔多唔少有啲唔同咗。媽咪再見到我，佢話：『你終於大個咗。』」祖兒想不到在最脆弱及想家的時候，竟是用自己的歌曲慰藉了心靈：「當時我一邊聽住《東京人壽》一邊跑步，忍唔住流咗兩滴眼淚，總之咬緊牙關堅持住，所有事情都會過去。」
向恩師羅文致敬
演唱會上，祖兒毋忘恩師羅文，將重新編排的《Just for you》當作禮物送給老師，又說：「音樂對我嚟講非常重要，陪伴我度過好多脆弱嘅時間。細細個好鍾意王菲，好多流行歌曲畀咗我養份，多謝喺我人生中出現過嘅音樂好夥伴，希望日後我可以繼續為大家提供好多好多好歌，陪伴你哋所有最好時光。 」
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：