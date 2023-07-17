孤伶伶聽歌自愈 容祖兒獨居搣裙腳女標籤

除了獻唱金曲外，祖兒又分享內心世界，提到疫情期間，自認是典型「裙腳女」的她坦言最難捱是不能回家：「我就算幾攰，只要見到家人，飲到碗湯就係叉電。但過去3年我搬咗出去住，租咗間屋，開頭以為好過癮、好自由，但慢慢就知味道，要重新學習生活智慧，要分配時間工作同做家務，好多時我會諗點先可以令到間屋有家嘅味道同溫暖。」她續指媽媽是個一絲不苟的人，對她無微不至，讓她可以有個舒服的環境工作：「我同自己講一定要堅持，最終好唔容易咁過去，見番我嘅家人，個人唔多唔少有啲唔同咗。媽咪再見到我，佢話：『你終於大個咗。』」祖兒想不到在最脆弱及想家的時候，竟是用自己的歌曲慰藉了心靈：「當時我一邊聽住《東京人壽》一邊跑步，忍唔住流咗兩滴眼淚，總之咬緊牙關堅持住，所有事情都會過去。」