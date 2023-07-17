娛樂

陳自瑤露腳趾吸粉絲

陳自瑤分享衣着配搭，赤腳反成粉絲焦點。 陳自瑤分享衣着配搭，赤腳反成粉絲焦點。
陳自瑤分享衣着配搭，赤腳反成粉絲焦點。
無綫花旦陳自瑤近日買了新瑜伽褲，即於社交網開心分享穿搭感想，顯瘦的效果似乎令她相當滿意，同時亦引來不少網友大讚，當中有網友特別激讚她的腳趾「好靚」，強調自己已被「深深吸引」。
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