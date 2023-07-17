秘戀姚子羚前度 AGA宣布訂婚趕生B

「環球一姐」江海迦（AGA）感情生活向來低調，昨日突然爆出她去年10月已做人妻，老公是無綫花旦姚子羚舊愛、坐擁過億身家的「的士邦」鄭子邦。AGA其後在社交網認愛，但澄清只是訂婚，並感性高呼：「感謝上天讓我們遇上！」

歌手AGA向來事業為重，絕少提感情事，之前公布終於舉行苦等3年的紅館騷。正當大家以為她全力衝事業之際，昨日突然爆出她去年10月已秘婚，另一半是姚子羚舊愛、身家豐厚的鄭子邦。AGA其後在社交網認愛，但澄清雙方現時只是訂婚：「感情事一直放低調，本希望等待有適合時間才跟大家分享。感謝上天讓我們遇上，一直陪伴了彼此很多的高與低，樂與悲。我們訂婚了，也期待着這新的一頁，謝謝大家的關心與祝福，希望大家能給予我們一些空間，我也會繼續做好音樂送給大家。」翻查鄭子邦的社交網，去年12月底他與關智斌等好友聚會時，無名指戴有戒指，相信早已向好友報喜。

開騷前赴韓預支蜜月 AGA以保留空間為由婉拒透露更多感情事之際，昨日有讀者爆相爆料，指她於本月13日已偕有米未婚夫飛抵韓國。爆料者指在入境關口遇見全黑打扮，戴帽及口罩，孭着手袋的她，與穿杏色外套，同樣戴口罩的未婚夫排隊過關，蜜運中的2人未有太親密舉動，企得離行離列，全程保持一個身位距離，期間亦未有交談，只齊齊低頭撳手機。AGA到櫃位辦理手續時，曾擰轉頭瞄一瞄仍排隊中的未婚夫，過關後就站一旁等對方，讀者曾上前問AGA可否合照，不過她有禮貌地說：「今日唔影相喇。」她曾透露近日為下月26至27日舉行的紅館騷練歌、排舞，亦要熟習着高踭鞋，工作量大又精神緊張，現距離開騷尚有一個多月，難得有數日空檔，她即拍拖到外地鬆一鬆。

據知鄭子邦愛與圈中人拍拖，與AGA是在朋友介紹下認識，AGA為箍實他及為免影響事業，拍拖一直保持低調。2018年，AGA與李克勤、周國賢在會展開騷，他亦有捧場。由於彼此興趣相近，加上男方欣賞她的才華，雙方感情極速升溫，拍拖兩年多已火速訂婚。鄭子邦不惜豪擲過億元購入山頂3千呎豪宅築愛巢，有指他去年以2千萬沽出堅尼地城單位，就是為了套現買新樓娶老婆。而去年一度展開悠長假期的AGA，遊遍英國、新西蘭、澳洲、意大利等多地，有指旅程的主要目的是與鄭子邦到英國見家長。有消息指，現年35歲的AGA已有生育計劃，打算於8月完成紅館演唱會後積極造人，趕生龍B。