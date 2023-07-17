K11 Art House領頭走「塑」 MCL海洋公園聯手 用電影談環保

海洋公園與洲立影藝有限公司（MCL）近日攜手合作，舉辦「保育看明天」項目，由主題公園向普羅大眾宣揚保育，未來一年將舉行連串活動，包括放映環境保育影片及舉辦保育主題的放映座談會等，藉此加強大眾的環保意識。

為了身體力行齊撐環境保育，漁農自然護理署署長梁肇輝博士日前聯同洲立影藝有限公司總經理黃寶珠、海洋公園公司行政總裁黃嗣輝、海洋公園公司副行政總裁暨首席財務總監陳善瑜、麗新集團執行總裁林顥伊博士等，率先參觀於K11 MUSEA開設、以「逆轉瀕危，保育未來」為目標的概念店，及後更以主禮嘉賓身份為「保育看明天」項目進行剪綵儀式，之後齊齊觀賞由漁農署呈獻的紀錄片《藍海漫遊》。

鼓勵改變習慣救地球 對於與MCL拍住上，黃嗣輝表示很高興通過這次創意合作，把海洋公園的保育與教育工作由公園帶到K11 MUSEA：「我們希望鼓勵每個人從日常生活開始，改變少許習慣，為人類與環保和諧共處出一分力。」黃寶珠則表示：「我們非常榮幸有機會與海洋公園合作，為下一代締造更美好與健康的生態環境為目標，我們正尋找合適題材，以不同環保議題為主題，會舉辦相關放映及座談會，相信用電影談環保故事，具有一定的影響力。其實作為一間企業，我們有社會責任去實踐低碳目標，未來也會朝着這個目標發展。」

為配合環保主題，K11 Art House已將爆谷杯、汽水杯、熱狗盒、小食碗改用牛皮紙杯及紙蓋，連同甘蔗纖維飲管，均為可回收物料，100%可降解、無漂染、不含漂白劑，藉此減少製造塑膠。MCL更會把是次活動賣出的每份環保包裝小食或飲料中的一元款項捐給海洋公園，以支持海洋公園對本地生物多樣性發展。而K11 Art House成為MCL綠色計劃的首站，旗下其他戲院亦將於未來的日子陸續推出有關計劃，務求減輕堆填區的負擔以及改善海洋塑膠垃圾問題。