娛圈單打：撐場小貓三隻 明星夢仲未醒

自「安心偷食」事件後形象插水的黃心穎，沉寂數年，為求復出可謂挖空心思。她今年轉型做歌手，包辦曲詞創作兼自資拍MV，誠意滿滿，但觀眾是否受落則是另一回事。日前舉行粉絲見面會，結果只有小貓三隻，甚至被質疑「做媒」，復出未捷先被嘲，何苦來哉！

雖云做得呢行，面皮厚係基本條件，但明知外界對自己劣評如潮，卻依然要掀開肚皮被人恥笑，已經唔係面皮厚薄問題，而係仲有冇資格留在這行的問題。現場所見，3個粉絲異常安靜，絲毫沒有看見偶像的興奮，難怪被網民揶揄搵親戚扮粉絲。唉，唔通真係自己唔尷尬，尷尬就係別人？

其實，最令網民看不過眼，依然是心穎拒絕認錯，卻又妄想像以前一樣受歡迎，直指她欠天后一個交代。講真，以心穎的好勝性格，要她向天后道歉，實在是強人所難。惟這個「硬傷」一日不療愈，要在圈中再謀發展，基本上是不可能。

正如本欄前述，心穎強求留在娛樂圈，甚至被嘲為「樂壇小強」，究竟有乜作為？唱歌跳舞的青春少艾，這個圈還少嗎？心穎憑甚麼突圍？難道真的跑去做避孕套代言人？還是扮演小三角色？心穎始終係女仔人家，面皮再厚亦斷難過到這些心理關口。

明乎此，有些事情真的不宜強求。心穎曾經擁有許多羨煞旁人的機會，但她沒有珍惜，明知藝人形象非常重要，卻偏要玩火，叫觀眾怎麼可能賣帳？衰咗又可以怨誰？事到如今還一味發明星夢，顯然不切實際，不如趁後生轉行，總好過磨爛蓆蹉跎歲月。