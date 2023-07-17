黃泳嘉自爆「單親媽媽」 周婷轉戰場 鋪路退選港姐？

應屆16位港姐佳麗在越南拍外景進入第3日，表現不太顯眼的黃泳嘉被翻出在社交網的自我介紹一欄中以「單親媽媽」自居，寫上「Single mom,no kids（單親媽媽，沒有小孩）」令人摸不着頭腦。

至於頻頻缺席港姐活動兼以家有急事為由臨時甩底外景拍攝的周婷，去向備受關注，現實中神隱的她在社交網卻異常活躍，有讀者爆料指她在出發翌日突然開通內地社交平台，疑是退賽先兆。她連環上載了多張靚相，當中不乏露肩及露腰照，其中一張照片穿超高衩長裙坐在梳化，一雙修長美腿表露無遺，不過每篇貼文都只有相片沒有文字，而帳戶開通至今有200多名粉絲，大部分留言都是問她為何退選，而她統統未有回覆。而她的另一社交網的相片尺度更大，有海量泳裝照。