黃泳嘉自爆「單親媽媽」 周婷轉戰場 鋪路退選港姐？
應屆港姐佳麗近日正在越南拍外景，大熱的「翻版范冰冰」王敏慈大晒琴技及歌喉成焦點；向來低調的佳麗黃泳嘉則在社交網自爆是「單親媽媽」，另類搶Fo！至於頻頻失場的周婷終於「蒲頭」，近日開通內地社交網，疑為退賽鋪路。
應屆16位港姐佳麗在越南拍外景進入第3日，表現不太顯眼的黃泳嘉被翻出在社交網的自我介紹一欄中以「單親媽媽」自居，寫上「Single mom,no kids（單親媽媽，沒有小孩）」令人摸不着頭腦。
至於頻頻缺席港姐活動兼以家有急事為由臨時甩底外景拍攝的周婷，去向備受關注，現實中神隱的她在社交網卻異常活躍，有讀者爆料指她在出發翌日突然開通內地社交平台，疑是退賽先兆。她連環上載了多張靚相，當中不乏露肩及露腰照，其中一張照片穿超高衩長裙坐在梳化，一雙修長美腿表露無遺，不過每篇貼文都只有相片沒有文字，而帳戶開通至今有200多名粉絲，大部分留言都是問她為何退選，而她統統未有回覆。而她的另一社交網的相片尺度更大，有海量泳裝照。
王敏慈Busking搶風頭
至於身在越南的佳麗分成4組進行人氣競賽，透過送出特色香港食物、飲品、印有香港地標的T恤及廣東歌宣揚香港文化，當中身為「Busking小組」成員的王敏慈彈古箏又大展歌喉，獻唱《甜蜜蜜》時獲讚聲線有鄧麗君影子，吸引不少人圍觀，搶盡風頭。「嫩版蔡依林」莊子璇則是氣氛擔當，毫不怯場的她表演期間不停與現場觀眾互動，炒熱氣氛。而「HK Tee」組由「金髮蔡思貝」郭珮文成美術擔當，負責為T恤進行繪圖，產品更一早沽清可以提早收工，認真厲害！
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