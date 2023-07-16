辣妹成軍30年 傳Victoria終願歸隊

四缺一照樣賺到笑

其實辣妹於2019年曾在Victoria缺陣下在英國舉行了多場巡唱，當時大受歡迎，眾成員豬籠入水。已轉戰時裝界多年的Victoria一直拒絕「歸隊」，當時有傳她只想專注家庭和時裝事業，她不願「歸隊」之餘，更有傳她禁止4名子女觀賞幾位「辣妹阿姨」的演出。據知今次Victoria點頭答應，主要原因除了是慶祝組合成軍30周年外，亦是考慮到明年是其50歲生日，對她而言有雙重意義。