辣妹成軍30年 傳Victoria終願歸隊
明年是英國經典女子組合辣妹（Spice Girls）成立30周年紀念，近日有傳「碧咸嫂」Victoria Beckham已答應「歸隊」，與其他4位成員Mel B、Mel C、Emma Burton及Geri Horner出騷表演，慶祝成軍30周年！
據知辣妹正考慮亮相明年舉行的英國大型音樂節Glastonbury，擔任重磅表演嘉賓。除了出騷外，有指她們亦計劃拍攝紀錄片及舉行巡迴騷，紀錄片會收錄她們從未曝光的片段。
四缺一照樣賺到笑
其實辣妹於2019年曾在Victoria缺陣下在英國舉行了多場巡唱，當時大受歡迎，眾成員豬籠入水。已轉戰時裝界多年的Victoria一直拒絕「歸隊」，當時有傳她只想專注家庭和時裝事業，她不願「歸隊」之餘，更有傳她禁止4名子女觀賞幾位「辣妹阿姨」的演出。據知今次Victoria點頭答應，主要原因除了是慶祝組合成軍30周年外，亦是考慮到明年是其50歲生日，對她而言有雙重意義。
若然消息屬實，今次將是辣妹繼2012年倫敦奧運閉幕表演後再次「五位一體」的齊腳演出，暫時Victoria及其他成員都未有回應傳聞。
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