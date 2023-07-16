暢所欲玄：起名時要避開的誤區

古人云：「賜子千金，不如教子一藝；教子一藝，不如賜子好名。」一個好的名字能給人生錦上添花，如果選擇一個不利自己的名字，則對運勢起不了幫扶作用，那麼在取名時需要避開哪些誤區呢？

使用測分軟件取名或測名

不少朋友遇到疑問時都會上網查找資料或答案，而現在網上測名打分軟件甚多，有人會用自己的姓名作測試，看看其優劣，但用姓名測試軟體或三才五格取名法起的名字，真的靠譜嗎？要知道這些測名打分軟件的性質只是一種娛樂，若真的要取名或測名，最好向專業師傅請教。

出生前取名字

父母對於寶寶的期盼，大家都能理解。如果父母在孩子還沒出生的時候就取好名字，這樣存在一些弊端。中國人取名講究八字生辰，每個八字都有它的喜忌，取名字的時候都要考慮在內，故此不建議在孩子出生前就取名。

只追求寓意好的名字

每個寶寶都是在父母滿懷期待下降生的，如果取名時只追求寓意或三才配置上的完美，忽視了寶寶自身八字，不但未能給寶寶的運勢起到補助作用，還有可能帶來不利的影響。

玄學名師黃楚淇