娛樂

周杰倫昆凌 分頭血拼

台灣天王周杰倫與太太昆凌最近到日本旅遊，分頭血拼。周杰倫於表參道、銀座等潮服店被網民拍到，只見他於店內搜購潮Tee，至於昆凌則於新宿街頭被網民捕獲，穿着黑色背心裙、摟着披肩的她，由助手拎着戰利品，之後等待司機落車替他們將物品放到車上，就如闊太出巡一樣。
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