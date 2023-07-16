娛樂

余曉彤斷鎖骨 承諾很快復工
藝人余曉彤（Hidy）突然透過社交平台分享了一張黑白自拍照，頸上戴有固定圈，留言：「『打不死。必有後福』只是斷咗鎖骨同裂咗肩胛骨，衷心的想對影響這個月工作的所有人說聲對不起……做完手術後又一條好漢，很快回來…信我，我意志是真的真的很強大。」不少網友送上祝福。
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