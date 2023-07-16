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備戰個唱 姜濤離港旅行

姜濤抽空帶父母旅行，十分孝順！ 姜濤抽空帶父母旅行，十分孝順！
姜濤抽空帶父母旅行，十分孝順！
香港人氣男團MIRROR骨幹成員姜濤，下月在亞博舉行Solo演唱會，他「閉關」全情投入演唱會的排練工作之際，亦透過社交平台分享與家人離港旅行的相片。孝順見稱的姜濤，與家人坐在小艇上表現相當自在，他開心表示：「感謝令我放鬆了一天。」
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