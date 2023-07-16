「約會照」曝光 否認做小三 崔碧珈：唔知佢係李玟老公

36G咪神崔碧珈（Anita）近日被爆與已故歌后李玟老公Bruce約會，還公開2人的約會照，並以「小三」來形容她。Anita聞言即與對方撇清關係，指雙方只見過幾面，不知對方身份亦沒有聯絡，當日合照僅出於禮貌，沒料卻遭人大造文章！

藝人崔碧珈近年踩過界拍攝外語片，還染指做電影監製，不時穿梭外地影展，相識滿天下。不過，近日卻有內地媒體爆料，指她疑似是李玟老公Bruce的「小三」，並公開「約會照」，將Anita與Bruce在公開場合的合照大造文章。

Anita對此火速作出澄清，昨日她接受本報訪問時，澄清當時是應Bruce公司的高層Gordon之邀出席慈善晚宴，事前並不知道有誰在場，並強調跟Bruce並不熟悉，甚至不知道他是李玟老公，更無奈表示：「同Bruce只係見過幾次，因為我同Gordon係好朋友，佢哋公司旗下本雜誌好支持我，幫我宣傳過新歌，所以我去過幾次佢哋搞嘅私人聚會，基本上Gordon邀請我出席活動，我都會去，但每次聚會都係十幾二十人。」她指以往無論私人聚會或是工作，必有公司同事陪伴。

談到與Bruce合影，Anita稱晚宴上與對方同枱：「我冇Bruce嘅電話，大家從來冇任何聯絡。當日合照都只係出於禮貌，而且相入面唔止得我哋，仲有其他人，其中一張大合照栢天男都喺度，我有將相片放上社交網，但內地有網站將大合照裁走其他人，再講到我同Bruce關係密切咁，但根本唔係事實！」

粉絲自發 台灣搞追思會 此外，李玟的喪禮將於本月底舉行，大批海外粉絲撲機票來港，亦有粉絲自發性於不同地方悼念偶像，台灣有粉絲於淡水沙崙及台中兩地舉辦追思會，當中昨日在淡水舉行的會場以淺色調為主，特別選了李玟生前喜歡的白色玫瑰布置，一眾粉絲於現場合唱她為粉絲推出的歌曲《You & I》，期間有人忍不住流淚，及後大夥兒更以雙手做出李玟的英文名CoCo，望藉此告別偶像。