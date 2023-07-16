沈殷怡闖溫泉區 熱上加熱

藝人沈殷怡（Shirley）與SOKO（和泉素行）主持的ViuTV節目《入島日本喇！》近日播出，作為ViuTV「性感擔當」的Shirley，在節目中大騷36C美好身段，靚人襯靚景提升熱度。他們在節目中前往了伊豆大島三原山溫泉區拍攝，Shirley將其魔鬼身材發揮得淋漓盡致，令觀眾大飽眼福。