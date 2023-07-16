台北騷門票 炒到過萬 Eason塵大館擺陣 有求必應

「歌神」陳奕迅與「7」有緣，除於7月重回闊別7年的台北小巨蛋舞台，舉行共7場的巡迴演唱會外，逾7萬張門票亦於7分鐘內售罄，票價更一度炒高7倍之多，可見其吸引力驚人。為答謝支持，就算綵排至晚上，陳奕迅仍然停步與歌迷握手及簽名，認真識做。

陳奕迅（Eason）日前已飛抵台北，為昨晚假小巨蛋開鑼的7場巡迴做好準備，揚言抵台後第一時間要做「食神」歎碗牛肉麵，但前日卻被粉絲聲稱在「塵大館台北分館」野生捕獲。身穿黑T恤、戴藍色口罩及眼鏡的他，綵排至晚上10半離開，看見守候的粉絲們，未有因疲倦而「直行直過」，反而在工作人員的簇擁下停步，跟粉絲握手和簽名，相當親民。昨日他亦在官方留言宣傳其「塵大館台北分館」:「這幾天台北這麼熱，塵大師已準備好在小巨蛋乘涼，大家有空可以去探望一下他。」

粉絲買飛遇騙 而Eason的巡唱在台北一度掀起撲飛潮，公開發售當日，逾7萬張門票於7分鐘內全部掃清，由於供不應求，黃牛黨將原價每張約1,506港元的貴價門票，炒至最高約11,784元，價格與原價相差約7.8倍，令一心買飛捧場的粉絲嬲爆。

據知更有粉絲不幸遇騙，該受害者疑從詐騙集團的賣家購買門票，賣家要求先支付訂金約128元，餘數以面交方式支付，但支付完訂金後，賣家竟直接消失。經執法人員調查後，發現受害者不止一人，不少粉絲亦遇上類似狀況，蒙受金錢上的損失。