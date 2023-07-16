傳情變後現身 霆鋒買餸心情靚

樂壇天后王菲早前被傳與男友謝霆鋒分手，指復合9年的「鋒菲戀」再次畫上句號。事件令霆鋒嬲爆澄清，怒吼：「別拿我們來搞！」近日有網民分享霆鋒於中環行街市買餸的片段，見他剪了新髮型，清爽有型，還邊行邊微笑，雖然正進行拍攝工作，有攝影師跟實，但依然如沐春風好心情，似乎未有太受「分訊」傳聞影響。