中娛星動：性感現身機場 迪麗熱巴遇「鹹豬手」反被鬧

內地女星迪麗熱巴是非多多，早前她被內地變性女星金星揶揄穿低胸裝出騷但全程用手捂心口，要露又要遮是多此一舉。言論被廣泛討論後，迪麗熱巴的私服就愈趨大膽，亦沒有以手遮遮掩掩，誰知反而招來「鹹豬手」。日前，戴帽子及眼鏡的她現身內地機場，以一件大露背絲質吊帶衫上陣，引來大批粉絲和路人圍拍。為免再被鬧造作矯情，她今次着得大大方方，不再閃避，誰知其中一位年輕女粉絲熱情出手輕撫其玉背一下，結果惹來軒然大波，被斥無論出手的是男或是女都不應該，均屬於性騷擾的一種，令粉絲相當心痛。