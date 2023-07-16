中娛星動：性感現身機場 迪麗熱巴遇「鹹豬手」反被鬧
「新疆四美」之首迪麗熱巴憑精緻面孔和精湛演技，在娛樂圈打出名堂。日前她現身機場時慘遭「鹹豬手」，玉背失守後，卻反被指因她穿得太少而咎由自取，事件引爆罵戰。
內地女星迪麗熱巴是非多多，早前她被內地變性女星金星揶揄穿低胸裝出騷但全程用手捂心口，要露又要遮是多此一舉。言論被廣泛討論後，迪麗熱巴的私服就愈趨大膽，亦沒有以手遮遮掩掩，誰知反而招來「鹹豬手」。日前，戴帽子及眼鏡的她現身內地機場，以一件大露背絲質吊帶衫上陣，引來大批粉絲和路人圍拍。為免再被鬧造作矯情，她今次着得大大方方，不再閃避，誰知其中一位年輕女粉絲熱情出手輕撫其玉背一下，結果惹來軒然大波，被斥無論出手的是男或是女都不應該，均屬於性騷擾的一種，令粉絲相當心痛。
保安措施提升
事後，迪麗熱巴粉絲群即發出公告，指保安措施已升級，她回程時會行VIP通道，着大家不要再擔心偶像的人身安全。粉絲會更表示出手的女粉絲年紀比較細，故沒有苛責，希望大家保持理智等。不過，同時網上亦出現「Blame the Victim（怪責受害者）」的聲音，有人批評迪麗熱巴於公眾場合着得太少才會出事，反責是她咎由自取。
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