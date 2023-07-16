濕身客串美人魚 蔡思貝60秒晒冷向周星馳「獻身」

無綫視后蔡思貝多次發功望做「星女郎」，繼乜都肯制望做周星馳條𡃁後，昨日她再次「獻身」出擊，於社交網發放親自製作的1分鐘片段，片中她以周星馳招募《少林女足》的5大條件完美演繹心口頂波、「巴黎鐵塔反轉再反轉」，更着泳衣玩濕身誘惑、扮「美人魚」瞓浴缸騷長腿。

藝人周星馳近年活躍於社交平台，繼年初出Po呼籲大家留言寫下新年願望後，他踏入61歲生日時，再出Po宣布開拍《少林女足》，更列出5大條件全球招募靚女試鏡。當時不少女星都自薦，包括今昔女神級及人妻人母胡杏兒、陳敏之、孫慧雪、林熙蕾等，不過她們都不及無綫視后蔡思貝有心有誠意！

昨日思貝出招硬Sell，於社交平台Po了一段1分鐘的片段向周星馳「獻身」，片中的她遊歷世界各地苦練足球，一時大騷球技，一時又倒吊做掌上壓，更識做向周星馳「巴黎鐵塔反轉再反轉」致敬，之後着住宮廷服坐艇用心口頂波，表達她對足球的愛意，更學埋周星馳去滑水，最搏的就是她激罕出動白色一件頭水着，鏡頭由腳拍上去，大玩濕身誘惑，還有瞓浴缸踢水騷長腿，並配文：「唔通我係美人魚又話畀你聽咩」，抵死又啜核！思貝施展渾身解數，充分表現自己符合周星馳對「少林女足」要求的5大條件，望得到對方青睞，她更留言：「Dear Stephen（周星馳），日子感覺過得好快，由你生日，到現在已經三個禮拜了，可能遲來，但整個旅程每一刻我也是想着你的，我走了九個城市，拜候武林各界高手，修練自己，我，準備好了。」

由年初回應周星馳的「願望」Post，思貝已表明希望做到對方條𡃁，表示乜都肯制，當時周星馳都有回覆，表示應承她，更問思貝如何報答他，思貝當時回應：「叫你聲大佬！然之後希望緣分可以驅使我好好咁報答你。」她昨日又於社交平台限時動態謂：「緣分好像到了，能給我機會報答你嗎？」

絞盡腦汁一腳踢 對於這條嘔心瀝血製作的片段，思貝昨日接受本報訪問時謂：「要大家好有耐性睇晒成條片，真係唔可以太長，我Set咗1分鐘內要完成晒條片，啲網民先有耐性睇，係有啲難度嘅，但係要星爺睇到我，真係好想參與佢嘅製作，我真係好畀心機喺1分鐘入面表達到最多嘅嘢，睇到我最多嘅一面，畀佢睇到我嘅創作、創意。」她坦言整條片都是她一手一腳製作，由構思、剪片、音樂、字幕一腳踢：「之前星爺喺佢6月22日生日Po出招募，咁啱我就係嗰日飛英國拍節目，拍節目時間好緊密，我乜都做唔到，只好每一日諗盡方法，可能係攝影師轉機位嘅時候我就叫人幫我拎住部機拍一個Shot，之後再有空檔，可能大家食緊Lunch嘅時候，我又拍少少。」她坦言拍節目不停要轉景點，自己已經靈魂出竅，回港時在機上即剪片，不能浪費任何時間：「返嚟香港我都冇瞓過，努力剪晒條片，我希望藉住呢條片話畀星爺知我係幾有誠意，我係幾Appreciate佢。」

至於周星馳的助理陳先生昨日被問及思貝的「應徵」時，他直認：「我哋昨天收到蔡思貝嘅應徵資料。（畀咗星爺睇未？）未！因為當時只收到資料，未收到應徵短片，齊晒資料之後就會畀星爺睇。」