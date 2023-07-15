中文台節目表 翡翠台

9:00 快樂長門人（S）

9:10 無耆不有（S）（粵／普麗音）

9:40 日出東方有文明（S）（粵／英麗音）

10:15 古城百景（S）（粵／日麗音）

10:50 奇妙的動物之動物界的小可愛（S）（粵／普麗音）

11:15 幸福爆發！光之美少女（S）（粵／日麗音）

11:50 宣傳易

12:00 香港原味道（S）

12:30 周六聊Teen谷

1:00 午間新聞（S）及警聲百二秒

1:20 女人四十（PG）（S）

2:20 出走澳洲（S）

3:20 醫醫，我不想再病了（S）及勁歌推介

4:00 多啦A夢（S）

4:30 Hands Up（S）

5:00 Kiki & Nuna知識寶庫（S）（粵／普麗音）

5:30 櫻桃小丸子（S）（粵／日麗音）

6:00 老廣的味道第五季（S）

6:30 六點半新聞報道（S）

6:55 天氣報告（S）

7:00 新聞透視（S）（粵／普麗音）

7:30 科技探索城市創新動力

7:35 東張西望

8:00 愛．回家之開心速遞（S）

8:30 我的情敵女婿（PG）（S）

11:00 勁歌金榜（S）

11:15 晚間新聞（S）及天氣報告（S）及科技探索城市創新動力

11:30 財經透視（S）（粵／普麗音）

12:00 老馮日記（PG）（S）

1:00 宣傳易

1:05 東張西望（S）

(所有節目以電視台之最後公布為準)

(PG) 宜家長陪同下觀看

(M) 只適合成年人看

(S) 中文字幕

