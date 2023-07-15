中文台節目表 翡翠台
9:00 快樂長門人（S）
9:10 無耆不有（S）（粵／普麗音）
9:40 日出東方有文明（S）（粵／英麗音）
10:15 古城百景（S）（粵／日麗音）
10:50 奇妙的動物之動物界的小可愛（S）（粵／普麗音）
11:15 幸福爆發！光之美少女（S）（粵／日麗音）
11:50 宣傳易
12:00 香港原味道（S）
12:30 周六聊Teen谷
1:00 午間新聞（S）及警聲百二秒
1:20 女人四十（PG）（S）
2:20 出走澳洲（S）
3:20 醫醫，我不想再病了（S）及勁歌推介
4:00 多啦A夢（S）
4:30 Hands Up（S）
5:00 Kiki & Nuna知識寶庫（S）（粵／普麗音）
5:30 櫻桃小丸子（S）（粵／日麗音）
6:00 老廣的味道第五季（S）
6:30 六點半新聞報道（S）
6:55 天氣報告（S）
7:00 新聞透視（S）（粵／普麗音）
7:30 科技探索城市創新動力
7:35 東張西望
8:00 愛．回家之開心速遞（S）
8:30 我的情敵女婿（PG）（S）
11:00 勁歌金榜（S）
11:15 晚間新聞（S）及天氣報告（S）及科技探索城市創新動力
11:30 財經透視（S）（粵／普麗音）
12:00 老馮日記（PG）（S）
1:00 宣傳易
1:05 東張西望（S）
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：