事務所擺爛爆逃亡潮 SJ圭賢離巢 銀赫東海自立門戶

韓國SM事務所因高層權鬥影響公司運作，旗下員工相繼逃亡。出道17年的韓流組合Super Junior（SJ）其中3名成員東海、銀赫與圭賢決定離巢，但強調組合絕不解散。

曾是韓國最大型娛樂公司的SM事務所，過往因不積極宣傳旗下藝人而惹怒粉絲，加上早前公司高層鬥爭，令內部更混亂，不少藝人及職員另謀出路。跟SM合作了17年的SJ成員東海、銀赫與圭賢，昨日宣布不續約，其他隊友則決定留低。圭賢獲斟過檔性感天后李孝利與「國民MC」劉在石所屬的Antenna事務所；以小分隊Super Junior-D&E活動的銀赫與東海準備另起爐灶開設新公司，而他們將於下月13日再度襲港開騷。

EXO新碟零宣傳 至於曾紅極一時的同門男團EXO日前推出新碟，但遭公司冷落，零宣傳攻勢，前日7子亮相音樂節目造勢，被網民狠批造型奇醜，另有樂迷投訴在音樂網站訂購新碟，卻無故被取消訂單，鬧爆事務所不重視組合，有粉絲在社交平台建立「EXO離開SM」的標籤，煽動組合自立門戶。同門另一人氣女團Red Velvet亦超過1年未有回歸樂壇，一眾樂迷都極度不滿SM事務所的安排。

此外，韓國舉行的年度夏日玩水音樂節「WATER BOMB SEOUL 2023」上月在首爾開鑼，本月移師日本各地舉行，Super Junior-D&E與EXO成員燦烈、世勛，有份參演本月23及29日在名古屋與東京的演出。而原定今、明兩天在大阪舉行的兩場演出，昨日進行綵排時發生嚴重事故而宣布取消，一名男性工作人員被噴水裝置以時速高達120公里的水射中臉部而昏迷送院，最終因腦挫傷身亡，日本警方正調查是否涉及業務過失致死。韓國女歌手權恩妃前日飛抵當地準備今日的演出，已接到取消活動的通知。