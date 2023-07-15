暢所欲玄：情侶之間甚麼星座最夾？

一顆陽性的行星跟一顆陰性的行星，在占星學上往往用來比喻男或女、夫或妻的關係，如果你有出生時間，可以透過星盤中太陽和月亮之間的距離，了解你會以哪種模式去待人接物，所以太陽和月亮的關係是緊密相連的。

如果你太陽是獅子座，月亮是天蠍座，你可能會發現，身邊有較多朋友是太陽天蠍座而不是獅子座，因為在陰陽相吸的情況下，天蠍座朋友會注意到你內在有一份吸引力，好像有一種異性相吸的魅力，你會較體驗到天蠍座的感受。當你的月亮星座跟某人的太陽星座是相同時，會好像有一種更了解對方的能力，散發着熟悉的感覺。所以想找跟你最夾的人，不是去看他的太陽星座，而是深入一點，去看他的月亮星座。如果真的找到你喜歡的人而你的太陽星座跟對方的月亮星座，或相反你的月亮星座跟對方的太陽星座是相同時，恭喜你，你倆有可能成為好朋友或親密伴侶。馬上去查一查你跟另一半的月亮或太陽星座是否一樣吧！