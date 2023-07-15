娛樂

黃妍入晒戲 拍MV眼濕濕
歌手黃妍受日本著名作家村上春樹的作品《1Q84》啟發，推出第三張專輯《4891》，並於專輯內加入親自創作的短篇小說。她稱由於創作過程太辛苦，完全沒有想過當小說家。而專輯其中一首歌曲《哀傷的作者》是在日本取景拍MV，她大讚男主角盧鎮業犀利，被對方帶入戲以致眼濕濕。
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