黃妍入晒戲 拍MV眼濕濕

歌手黃妍受日本著名作家村上春樹的作品《1Q84》啟發，推出第三張專輯《4891》，並於專輯內加入親自創作的短篇小說。她稱由於創作過程太辛苦，完全沒有想過當小說家。而專輯其中一首歌曲《哀傷的作者》是在日本取景拍MV，她大讚男主角盧鎮業犀利，被對方帶入戲以致眼濕濕。