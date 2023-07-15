袁嘉敏瞓覺胸痛 入院檢查

近年主攻網上平台的女星袁嘉敏（Candy），自爆睡覺時胸部位置感到劇痛，需到醫院接受檢查，並在社交平台上載藥袋和X光片的照片，令網友相當擔心。不過Candy就向大家派定心丸，透露並沒有大礙：「沒甚麼，肺部不適，和一些新冠後遺症吧！」