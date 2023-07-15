楊秀惠返老家 做個大食懶

楊秀惠近日返到馬來西亞探望父母，雖然她已為人母親，但在父母眼中永遠也是孩子，受到寵愛、疼錫，她說：「回到家的感覺真好，有爸爸一直買東西給我吃，媽媽一直煮給我吃，幸福兒。」秀惠指今次回家也沒有特別安排行程，睡到自然醒，見見好朋友，朋友亦為她預祝生日，是真正想要的放鬆假期。