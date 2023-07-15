7月15日(六)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
07月15日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
楊秀惠返老家 做個大食懶
楊秀惠近日返到馬來西亞探望父母，雖然她已為人母親，但在父母眼中永遠也是孩子，受到寵愛、疼錫，她說：「回到家的感覺真好，有爸爸一直買東西給我吃，媽媽一直煮給我吃，幸福兒。」秀惠指今次回家也沒有特別安排行程，睡到自然醒，見見好朋友，朋友亦為她預祝生日，是真正想要的放鬆假期。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230715-0715_00282_072/楊秀惠返老家--做個大食懶
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc