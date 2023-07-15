兼顧家庭事業 林峯百忙抽空 見證「前世情人」畢業

暑假即將展開，圈中不少家長準備與子女旅行玩個痛快前，都會百忙抽空出席寶貝的學校畢業禮。林峯、楊千嬅、車婉婉雖然各自忙拍劇、商演或開騷，日前都懷着興奮心情見證小朋友的重要時刻。

林峯已投入拍新劇《家族榮耀之繼承者》，日前百忙抽空與老婆張馨月出席女兒Luna的畢業典禮，事後張馨月將片段上載社交平台，見Luna穿着校服，跟同學排排坐合照，之後參與多個表演環節，既打鼓又跳舞，雖然張馨月用公仔圖案遮了女兒的樣子，但仍感覺到Luna開朗、活潑。

穿上芭蕾舞裙的她動作多多，相當可愛，難怪台下的林峯不時冧笑，更與其他家長一齊舉高手機為「前世情人」拍照留念。Luna上台拿畢業證書時，被老師形容是最可愛的模特兒！畢業典禮完畢，他們一家三口吃Pizza及意大利粉慶祝，Luna表現孝順，親自拿麵包給爸爸及媽媽，氹得張馨月開懷大笑。

千嬅燒烤慶祝 至於楊千嬅繼早前開完內地的巡唱後，之後要到馬來西亞演出，相當忙碌。日前她出席囝囝Torres的小學畢業典禮，之後與其他家長開燒烤派對。有家長於社交平台上載跟千嬅的合照，大讚她親和年輕。相中的千嬅穿着白Tee和牛仔褲，看小朋友表演時相當投入。

而車婉婉到兒子BBQ所讀的幼稚園，見證愛子畢業。她表示感動得流了幾滴眼淚，又指將升小一的BBQ要往下一個階段進發。