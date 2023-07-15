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巡演觸發舊患 鹿晗現身醫院
內地男星鹿晗正在舉行巡迴演唱會，日前他被網民發現到醫院求診，經了解疑因舊傷的膝蓋出現疼痛症狀，拿了藥的他更請物理治療師做治療，但他的演唱會一場都沒有取消或延誤。而鹿晗的女友關曉彤之前有親自到場支持男友演出，看完北京場還不夠，還到廣州再捧場。
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