退賽賀怡雯性感「贈興」 港姐越南趕行程 莊子璇反傳統喪食

應屆候選港姐佳麗前日拉隊到越南拍外景，大熱之一的莊子璇無懼即將迎來的泳裝拍攝，揚言美食當前不會忍口，更自備半個行李箱零食，認真誇張！至於早前退選的「翻版王祖賢」賀怡雯則搶先一步在社交網晒水着照，成功搶Fo。

《2023香港小姐競選》16位佳麗前日在嘉賓主持黎諾懿及師姐梁凱晴帶領下已出發前往越南拍外景，眾佳麗稍後將會在當地以泳裝上陣拍攝。至於已退選兼有「翻版王祖賢」之稱的賀怡雯（Lea）搶頭啖湯，在社交網分享火辣泳衣照，身處海邊的她以紅白間條比堅尼亮相，大擺甫士，盡展勻稱身材及模特兒風範。

佳麗抵達當地後，除了走訪多個著名景點拍MV、影靚相及進行大會委派的各項任務外，還要接受越南話及Catwalk等連串訓練，行程緊密。雖然將要以泳裝拍攝，但在「一見鍾意佳麗」限時投票活動中得到最高票數的3位佳麗——「嫩版蔡依林」莊子璇、「金髮蔡思貝」郭珮文及「翻版范冰冰」王敏慈均認為美食當前要先吃為快，郭珮文笑指Keep弗秘訣是與其他佳麗開心分享，莊子璇更自爆行李箱內有一半都是零食：「因為要減壓，每晚跳完舞一定要食啲嘢，否則好唔開心。」不過「火辣學霸」潘明璇則講明要忍口，她解釋因出發拍外景前吃了太多麵包及三文治，故希望盡快回復狀態。

梁凱晴蛇腰惹師妹羨慕 另外，黎諾懿對佳麗讚不絕口，他指在如此緊密的行程下，她們仍能保持笑容實屬厲害，講到眾佳麗對他長期「心心眼」，黎諾懿搞笑說：「佢哋擔心我年紀大咁捱法，佢哋可能等緊我冧，我暈咗咪可以一齊休息囉！」而梁凱晴自爆喜歡吃零食，諾懿即說：「佳麗係咁問點解佢條腰食極都咁幼。」又笑言是次外景其中一個任務是要在佳麗中尋找能媲美梁凱晴的蛇腰。