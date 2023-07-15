舒淇任威尼斯影展評委

《第80屆威尼斯電影節》主競賽單元評委陣容曝光，舒淇將擔任評委之一，影展將於8月30日開始舉行。據知，今次是舒淇繼影后鞏俐與張曼玉後，第3位於歐洲3大電影節主競賽單元評委滿貫的華人女演員！她分別於2008年及2009年擔任《柏林電影節》及《康城電影節》的主競賽評委。