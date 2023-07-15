劇集就煞科 夾錢慰勞幕後 游嘉欣「泰」識歎 水着大解放

無綫劇《非常檢控觀》一眾演員前晚夾錢搞慰勞宴，答謝幕後工作人員。劇集臨近煞科，演員各有各忙，吳偉豪將重返處境劇《愛．回家之開心速遞》，陳曉華則準備拍新劇，游嘉欣最識歎，將去泰國旅行影水着照。

前晚無綫劇《非常檢控觀》的主要演員夾錢筵開9席搞慰勞宴，馬德鐘夾了大份，陳煒表示粉絲送出100份應援禮物，內有紅酒和雪茄形的零食，而程可為和呂珊則送出現金作抽獎最實際。

吳偉豪開心「回家」 吳偉豪透露還有兩日煞科，動作戲已順利拍完，倍感輕鬆，之後會重返《愛．回家之開心速遞》劇組。離「家」逾一年的他很開心再與周嘉洛合作，非常掛念對方，又稱未開新劇前考慮報讀電影課程。而陳曉華透露數日後為新劇開工，趁這幾日假期努力刨劇本。她表示有留意今屆候選佳麗，整體感覺不俗，讚個個青春活力，笑容燦爛兼學歷高。

游嘉欣表示慰勞宴夾了細份，暫未有新工作，故打算到沙灘游水及玩戶外運動，更約了朋友去泰國旅行。問到會否影水着照？她笑言要看當時的身形而定，認為自己的身形可以更好。她自誇未試過飲醉：「因為一罐啤酒都飲唔晒，所以唔會醉。」她又稱剪短頭髮後，其社交網的追隨人數輕微上升，可能吸納了一班喜歡短髮的人。而馬德鐘表示熱天拍外景十分辛苦，打算留家休息，未有計劃外遊。